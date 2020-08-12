«Спартак-2» победил «Томь»

«Томь» — «Спартак»
«Томь»
«Красно-белые» одержали победу со счетом 2:1.
«Спартак» набрал 7 очков и как минимум на время возглавил турнирную таблицу.
Томский клуб потерпел три поражения в трех стартовых играх.
ФНЛ. 3-й тур
«Томь» (Томск) — «Спартак-2» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Визнович, 12 (1:0). Талалай, 17 — в свои ворота (1:1). Оганесян, 64 (1:2)Нереализованный пенальти: Нимели, 61 (вратарь)«Томь»: Арапов, Зуев, Синяк, Иванов, Белов, Киреенко (Ахъядов, 70), Талалай (Каменщиков, 84), Казанков, Шалаев (Буранов, 46), Долгов (Текучев, 72), Визнович«Спартак-2»: Акмурзин, Литвинов, Воропаев, Баду (Кожедуб, 88), Петрунин, Миронов, Дьяков, Оганесян, Бакалюк, Игнатов (Денисов, 79), НимелиПредупреждения: Воропаев, 14. Киреенко, 26. Синяк, 39. Дьяков, 44. Талалай, 59. Зуев, 69