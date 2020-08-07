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    Официальным партнером ЦСКА стал крупный банк

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    «Промсвязьбанк» стал официальным партнером ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба.

    Официальным партнером ЦСКА стал крупный банк
    Официальным партнером ЦСКА стал крупный банк

    «ПФК ЦСКА — один из старейших и сильнейших футбольных клубов России, мы рады стать его официальным банком. Стоит отметить не только многомиллионную аудиторию болельщиков ПФК ЦСКА, но и неоценимый вклад клуба в развитие детского и молодежного спорта. Уверен, что сотрудничество ПСБ и ПФК ЦСКА поможет игрокам добиться еще более высоких результатов и новых побед. Это наш вклад в популяризацию здорового образа жизни, что в полной мере соответствует миссии и ценностям ПСБ», — отметил Рубен Бегунц, директор по спортивным проектам ПСБ.

    «Мы очень рады, что у нас появился новый сильный партнер, один из крупнейших российских банков. ПФК ЦСКА всегда уделял и продолжает уделять большое внимание различным социальным проектам. И нам в этой связи очень импонируют значимость для общества той работы по продвижению спортивного образа жизни, которую ведет ПСБ. Уверены, что наше сотрудничество принесет взаимную пользу и расширит географию клиентов банка и поклонников красно-синих по всей стране», — сказал Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА.

    ЦСКА является шестикратным чемпионом России. В чемпионате РПЛ-2019/20 команда заняла четвертое место, в результате чего она в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках — лучший показатель среди российских клубов. 0

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