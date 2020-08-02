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    Суркис назвал Семина «хлюпиком»

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    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, почему бывший главный тренер Юрий Семин ушел из команды.

    Игорь Суркис
    Игорь Суркис

    «Почему у Семина сразу получилось? Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, он работал в России или здесь... Он знает эту среду очень хорошо. Наш чемпионат.

    Считаю, что Семин проделал идеальную работу в киевском "Динамо". Просто если бы он не оказался таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в московский "Локомотив", а может он бы и по сей день работал в "Динамо".

    Второй раз он вошел в эту реку, но уже отношение было к нему другое, даже болельщиков», — цитирует Суркиса Footboom.

    73-летний Юрий Семин был главным тренером «Динамо» с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 год. 0

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