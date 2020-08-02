Суркис назвал Семина «хлюпиком»

Президент киевского «Динамо»рассказал, почему бывший главный тренерушел из команды.

«Почему у Семина сразу получилось? Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, он работал в России или здесь... Он знает эту среду очень хорошо. Наш чемпионат.

Считаю, что Семин проделал идеальную работу в киевском "Динамо". Просто если бы он не оказался таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в московский "Локомотив", а может он бы и по сей день работал в "Динамо".

Второй раз он вошел в эту реку, но уже отношение было к нему другое, даже болельщиков», — цитирует Суркиса Footboom.

73-летний Юрий Семин был главным тренером «Динамо» с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 год. 0