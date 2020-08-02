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    «Порту» обыграл «Бенфику» в финале Кубка Португалии

    «Бенфика» — «Порту»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Португалия Бенфика Порту
    «Порту» одержал победу над «Бенфикой» в финальном матче Кубка Португалии.

    Шансель Мбемба
    Шансель Мбемба

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сьюдад-ди-Коимбра», завершилась со счетом 2:1.

    Героем встречи стал Шансель Мбемба, оформивший дубль благодаря голам на 47-й и 58-й минутах. Интересно, что на тот момент «Порту» играл в меньшинстве из-за удаления Луиса Диаса на 38-й минуте.

    «Орлы» ответили точным ударом Винисиуса Мораиса, который на 84-й минуте реализовал пенальти.

    Для «Порту» это 17-й Кубок Португалии в истории. По этому показателю «драконы» догнали «Спортинг». Лидирует по числу трофеев «Бенфика» (26). 0

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