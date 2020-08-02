«Бенфика» — «Порту»: счет матча 1:2, обзор голов

одержал победу надв финальном матче Кубка Португалии.

Шансель Мбемба fcporto.pt 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Встреча, которая прошла на стадионе «Сьюдад-ди-Коимбра», завершилась со счетом 2:1.

Героем встречи стал Шансель Мбемба, оформивший дубль благодаря голам на 47-й и 58-й минутах. Интересно, что на тот момент «Порту» играл в меньшинстве из-за удаления Луиса Диаса на 38-й минуте.

«Орлы» ответили точным ударом Винисиуса Мораиса, который на 84-й минуте реализовал пенальти.

Для «Порту» это 17-й Кубок Португалии в истории. По этому показателю «драконы» догнали «Спортинг». Лидирует по числу трофеев «Бенфика» (26). 0