«Янг Бойз» выиграл чемпионат Швейцарии

Швейцарскийв предпоследнем туре Суперлиги с минимальным счетом обыграл(1:0).

За тур до окончания чемпионата клуб из Берна опередил «Санкт-Галлен», идущий на втором месте на пять очков, что и позволило команде досрочно стать чемпионом Швейцарии.

Таким образом, «пчелы» добыли 14 чемпионство в своей истории. Что интересно, это чемпионство стало третьим кряду для клуба из Берна.

Лучшим бомбардиром сезона является форвард «желто-черных» Нсаме, забивший 30 голов. «Санкт-Галлен» — серебряный призер турнира, а «Базель» — бронзовый.

Последний тур не повлияет на позиции этих команд. «Ксамакс» точно покинет элитный дивизион, заняв 10-е место в таблице. «Сьон» — предпоследний, но все еще сохраняет шансы на сохранение прописки. 0