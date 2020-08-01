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    «Янг Бойз» выиграл чемпионат Швейцарии

    Футбол Янг Бойз Базель Лугано Цюрих
    Швейцарский «Янг Бойз» в предпоследнем туре Суперлиги с минимальным счетом обыграл «Сьон» (1:0).

    «Янг Бойз»
    «Янг Бойз»

    За тур до окончания чемпионата клуб из Берна опередил «Санкт-Галлен», идущий на втором месте на пять очков, что и позволило команде досрочно стать чемпионом Швейцарии.

    Таким образом, «пчелы» добыли 14 чемпионство в своей истории. Что интересно, это чемпионство стало третьим кряду для клуба из Берна.

    Лучшим бомбардиром сезона является форвард «желто-черных» Нсаме, забивший 30 голов. «Санкт-Галлен» — серебряный призер турнира, а «Базель» — бронзовый.

    Последний тур не повлияет на позиции этих команд. «Ксамакс» точно покинет элитный дивизион, заняв 10-е место в таблице. «Сьон» — предпоследний, но все еще сохраняет шансы на сохранение прописки. 0

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