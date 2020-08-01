ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДоминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев?
  • 07:58
    • «Хьюстон» обыграл «Даллас» в овертайме, «Милуоки» одолел «Бостон»
  • 01:05
    • «Пари Сен-Жермен» — обладатель Кубка французской лиги
  • 22:41
    • «Вашингтон» не будет обсуждать с Овечкиным контракт до окончания сезона НХЛ
  • 22:29
    • Квят потеряет пять мест на старте Гран-при Великобритании
  • 20:02
    • Юран связывает свой уход из «Химок» с решением «Спартака»
    Все новости спорта

    Артета: «Челси» удалось стать командой-победителем

    Футбол Футбол Англии Кубок Англии Арсенал Челси
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями о предстоящем финальном матче Кубка Англии с «Челси».

    Микель Артета
    Микель Артета

    «В "Челси" было несколько очень важных ключевых игроков в командах-победителях, и это, вероятно, дало им платформу для создания чего-то крепкого в будущем.

    У них были действительно хорошие менеджеры, игроки и структура в футбольном клубе. До Абрамовича, они не были командой-победителем.

    Но им удалось изменить это мышление, убедить игроков и оказать давление на всех в клубе, что единственная цель и единственное, что было разрешено в этом футбольном клубе, — это победа», — сказал Артета Sky Sports.

    Матч «Арсенал» — «Челси» состоится 1 августа на «Уэмбли». Начало — в 19:30 мск. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина
  • Вчера в 06:29
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Челси»
  • 1.88
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли соперники осторожничать в дерби?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Сможет ли «Лацио» обогнать «Интер» или «Аталанту»?
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Встреча в Бергамо подарит результативное зрелище
  • «Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Хэбей Чайна Форчун
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры