Артета: «Челси» удалось стать командой-победителем

Главный тренерподелился ожиданиями о предстоящем финальном матче Кубка Англии с

«В "Челси" было несколько очень важных ключевых игроков в командах-победителях, и это, вероятно, дало им платформу для создания чего-то крепкого в будущем.

У них были действительно хорошие менеджеры, игроки и структура в футбольном клубе. До Абрамовича, они не были командой-победителем.

Но им удалось изменить это мышление, убедить игроков и оказать давление на всех в клубе, что единственная цель и единственное, что было разрешено в этом футбольном клубе, — это победа», — сказал Артета Sky Sports.

Матч «Арсенал» — «Челси» состоится 1 августа на «Уэмбли». Начало — в 19:30 мск. 0