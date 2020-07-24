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    Перед «Крыльями Советов» поставлена задача вернуться в РПЛ за сезон

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    Состоялось заседание Исполкома РФС, на котором были подведены и утверждены итоги прошедшего футбольного сезона в российских лигах.

    Сергей Рыжиков и Андрей Талалаев
    Сергей Рыжиков и Андрей Талалаев

    Исполком утвердил решение об исключении ПФК «Крылья Советов» из состава участников РПЛ. В сезоне-2020/21 самарцы выступят в ФНЛ.

    «Перед тренерским штабом и игроками поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон. Также будут самые высокие задачи в Кубке России, который пройдет в новом формате.

    У клуба есть действующие контракты с большинством игроков. В воскресенье команда собирается в Москве, где начнет подготовку к новому сезону.

    У нас есть амбициозный тренер, который доказал, что умеет работать с молодежью — безусловно, молодым игрокам тоже будут предоставлены шансы показать себя.

    Мы все вместе будем выходить из той ситуации, в которой оказались», — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

    В этом сезоне в ФНЛ выступят 22 команды. В первом туре «Крылья» сыграют 2 августа. Самарцы проведут домашний матч с «Балтикой».

    Первенство завершится 15 мая. По итогам сезона 2 команды поднимутся в РПЛ, 2 команды сыграют в стыковых матчах. 0

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