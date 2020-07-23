«Удинезе» — «Ювентус»: счет 2:1, обзор голов

В матче 35 тура итальянской Серии Аодержал волевую победу над(2:1).

«Бьянконери» смогли выйти вперед под конец первой половины встречи. Маттейс Де Лигт перехватил мяч на трети поля соперника и пробил из-а пределов штрафной в дальний угол.

Илия Несторовски счет сравнял на 52 минуте ударом головой в падении после навеса Кена Семы.

Победу для «маленьких пони» вырвал Секо Фофана, который протянул мяч с середины поля, обыграв двух защитников «туринцев» на 90 минуте.

«Ювентус» набрал 80 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» имеет 39 очков и находится в семи пунктах от зоны вылета.