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    «Удинезе» одержал волевую победу над «Ювентусом»

    «Удинезе» — «Ювентус»: счет 2:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Удинезе Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 35 тура итальянской Серии А «Удинезе» одержал волевую победу над «Ювентусом» (2:1).

    Секо Фофана
    Секо Фофана

    «Бьянконери» смогли выйти вперед под конец первой половины встречи. Маттейс Де Лигт перехватил мяч на трети поля соперника и пробил из-а пределов штрафной в дальний угол.

    Илия Несторовски счет сравнял на 52 минуте ударом головой в падении после навеса Кена Семы.

    Победу для «маленьких пони» вырвал Секо Фофана, который протянул мяч с середины поля, обыграв двух защитников «туринцев» на 90 минуте.

    «Ювентус» набрал 80 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» имеет 39 очков и находится в семи пунктах от зоны вылета.

    Серия А. 35 тур
    «Удинезе» — «Ювентус» — 2:1
    Голы: 0:1 — 42 де Лигт, 1:1 — 52 Несторовски, 2:1 — 90 Фофана«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Ларсен, 69), Родриго Бекао (Де Майо, 90), Нюйтинк, тер Авест (Самир, 78), Фофана, Сема, де Пауль, Трост-Эконг, Несторовски, Окака Чука«Ювентус»: Шченсны, де Лигт, Данило (Куадрадо, 75), Ругани, Алекс Сандро, Бентанкур, Рабьо, Рэмзи (Матюиди, 60), Бернардески (Дуглас Коста, 60), Дибала, РоналдуПредупреждения: Рэмзи (1), Трост-Эконг (20), Зегелар (68), Куадрадо (83)
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