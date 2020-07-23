«Удинезе» — «Ювентус»: счет 2:1, обзор голов

Секо Фофана
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«Бьянконери» смогли выйти вперед под конец первой половины встречи. Маттейс Де Лигт перехватил мяч на трети поля соперника и пробил из-а пределов штрафной в дальний угол.
Илия Несторовски счет сравнял на 52 минуте ударом головой в падении после навеса Кена Семы.
Победу для «маленьких пони» вырвал Секо Фофана, который протянул мяч с середины поля, обыграв двух защитников «туринцев» на 90 минуте.
«Ювентус» набрал 80 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» имеет 39 очков и находится в семи пунктах от зоны вылета.
Серия А. 35 тур
«Удинезе» — «Ювентус» — 2:1
Голы: 0:1 — 42 де Лигт, 1:1 — 52 Несторовски, 2:1 — 90 Фофана«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Ларсен, 69), Родриго Бекао (Де Майо, 90), Нюйтинк, тер Авест (Самир, 78), Фофана, Сема, де Пауль, Трост-Эконг, Несторовски, Окака Чука«Ювентус»: Шченсны, де Лигт, Данило (Куадрадо, 75), Ругани, Алекс Сандро, Бентанкур, Рабьо, Рэмзи (Матюиди, 60), Бернардески (Дуглас Коста, 60), Дибала, РоналдуПредупреждения: Рэмзи (1), Трост-Эконг (20), Зегелар (68), Куадрадо (83)