Экс-тренер московского «Динамо» Петреску заразился коронавирусом

У известного румынского тренера, который тренирует румынский, выявлен коронавирус.

Об этом сообщил представитель специалиста Николай Пырнэу.

«Сегодня утром разговаривал с Даном, у него обнаружили коронавирус, он сдал положительный тест. Вчера у него была небольшая температура, но в остальном все нормально, без особенных осложнений.

Тренеры и игроки сдавали каждый день тесты, и после того, как у него обнаружили, он самоизолировался. У меня у самого был коронавирус в начале июня, и я его перенес достаточно легко. Кто-то еще болеет в команде? Честно говоря, не задавал эти вопросы», — сказал Пырнэу сайту Sport24.

Напомним, ранее Петреску работал в России, где тренировал московское «Динамо» и «Кубань». 0