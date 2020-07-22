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    Экс-тренер московского «Динамо» Петреску заразился коронавирусом

    Футбол Сборная Румынии Динамо
    У известного румынского тренера Дана Петреску, который тренирует румынский ЧФР, выявлен коронавирус.

    Дан Петреску
    Дан Петреску

    Об этом сообщил представитель специалиста Николай Пырнэу.

    «Сегодня утром разговаривал с Даном, у него обнаружили коронавирус, он сдал положительный тест. Вчера у него была небольшая температура, но в остальном все нормально, без особенных осложнений.

    Тренеры и игроки сдавали каждый день тесты, и после того, как у него обнаружили, он самоизолировался. У меня у самого был коронавирус в начале июня, и я его перенес достаточно легко. Кто-то еще болеет в команде? Честно говоря, не задавал эти вопросы», — сказал Пырнэу сайту Sport24.

    Напомним, ранее Петреску работал в России, где тренировал московское «Динамо» и «Кубань». 0

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