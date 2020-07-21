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    Бывший защитник «Барселоны» Матье завершил карьеру в 36 лет

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    Бывший футболист «Валенсии» и «Барселоны» Жереми Матье объявил о завершении профессиональной карьеры в 36-летнем возрасте.

    Жереми Матье
    Жереми Матье

    В нынешнем сезоне француз сыграл 25 игр за лиссабонский «Спортинг», забив три мяча и сделал одну результативную передачу.

    Защитник был вынужден пропустить заключительные матчи сезона из-за проблем с ахилловым сухожилием.

    «Я думал, что завершу карьеру по-другому, но это все — часть футбола. Я получил травму на тренировке. Мне так хотелось провести последний матч на поле, но судьба распорядилась иначе.

    В любом случае я играл 19 лет, проживая эту жизнь со всеми ее взлетами и падениями, радостью и слезами, победами и поражениями.

    Мне действительно нравилось делать то, что я люблю и буду любить всегда», — цитирует слова Матье Get French Football News.

    До перехода в «Спортинг» в 2017 году, Матье провел три сезона в составе «Барселоны», став победителем Лиги чемпионов в 2015-м, а также дважды выиграв чемпионат и трижды Кубок Испании.

    На счету Матье выступления за «Сошо», «Тулузу» и «Валенсию». Защитник провел пять игр за национальную сборную Франции. 0

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