Силкин: Новиков смог организовать игроков «Динамо»

После 29 туров коллектив Кирилла Новикова занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко.
«С учетом того, как складывался сезон, "Динамо" добилось хорошего результата. Не будем забывать, что команда боролась за выживание.
И были сомнения, дотянет ли команда до еврокубков, но игроки — молодцы, смогли это сделать.
Да, для этого нужно дождаться окончания финала Кубка России, но я не думаю, что "Зенит" проиграет "Химкам".
"Динамо" для достойного выступления в еврокубках нужно стабилизировать состав и немного усилиться.
Да, по игре "Динамо" хотелось бы подправить какие-то моменты, но команда набирала очки и в матчах с лидерами.
Я считаю, что назначение Кирилла Новикова главным тренером было хорошим решением. Команда нуждалась во встряске.
И специалист смог организовать команду и футболистов», — сказал Силкин «Р-Спорту».
В заключительном матче нынешнего розыгрыша чемпионата России «Динамо» на домашнем стадионе сыграет с «Оренбургом». 0