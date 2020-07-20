Силкин: Новиков смог организовать игроков «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо»поделился мнением о результатах московской команды в сезоне-2019/20 РПЛ.

После 29 туров коллектив Кирилла Новикова занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко.

«С учетом того, как складывался сезон, "Динамо" добилось хорошего результата. Не будем забывать, что команда боролась за выживание.

И были сомнения, дотянет ли команда до еврокубков, но игроки — молодцы, смогли это сделать.

Да, для этого нужно дождаться окончания финала Кубка России, но я не думаю, что "Зенит" проиграет "Химкам".

"Динамо" для достойного выступления в еврокубках нужно стабилизировать состав и немного усилиться.

Да, по игре "Динамо" хотелось бы подправить какие-то моменты, но команда набирала очки и в матчах с лидерами.

Я считаю, что назначение Кирилла Новикова главным тренером было хорошим решением. Команда нуждалась во встряске.

И специалист смог организовать команду и футболистов», — сказал Силкин «Р-Спорту».

В заключительном матче нынешнего розыгрыша чемпионата России «Динамо» на домашнем стадионе сыграет с «Оренбургом». 0