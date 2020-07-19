Месси близок к историческому бомбардирскому рекорду

Нападающийблизок к установлению исторического рекорда, сообщает Ole.

По данным источника, аргентинец может установить рекорд Ла Лиги как игрок, который чаще всего выигрывал трофей «Пичичи», который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании по итогам сезона.

Месси шесть раз выиграл этот трофей, столько же, сколько Тельмо Зарра, нападающий, который играл за «Атлетик» между 1940 и 1955 годами.

Месси в настоящее время возглавляет список лучших бомбардиров Ла Лиги-2019/2020 с 23 голами в активе, у ближайшего преследователя нападающего «Реала» Карима Бензема на два гола меньше.

В заключительном туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Алавесом», а «Реал» проведет матч с «Леганесом». 0