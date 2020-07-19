ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Норвич» — «Бернли»АПЛ. «Тоттенхэм» примет «Лестер», «МанСити» в гостях у «Уотфорда»
  • 08:43
    • Месси близок к историческому бомбардирскому рекорду
  • 06:52
    • Фигейреду победил Бенавидеза и стал чемпионом UFC
  • 00:52
    • «Милан» на своем поле разгромил «Болонью»
  • 23:42
    • Дубль Обамеянга вывел «Арсенал» в финал Кубка Англии
  • 22:48
    • Нурмагомедов проведет бой с Гэтжи до конца года
    Все новости спорта

    Месси близок к историческому бомбардирскому рекорду

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Алавес Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к установлению исторического рекорда, сообщает Ole.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По данным источника, аргентинец может установить рекорд Ла Лиги как игрок, который чаще всего выигрывал трофей «Пичичи», который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании по итогам сезона.

    Месси шесть раз выиграл этот трофей, столько же, сколько Тельмо Зарра, нападающий, который играл за «Атлетик» между 1940 и 1955 годами.

    Месси в настоящее время возглавляет список лучших бомбардиров Ла Лиги-2019/2020 с 23 голами в активе, у ближайшего преследователя нападающего «Реала» Карима Бензема на два гола меньше.

    В заключительном туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Алавесом», а «Реал» проведет матч с «Леганесом». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Звук неизбежности. «Реал» завоевал 34-й титул в Ла Лиге на фоне провала «Барселоны»
  • 17/07/2020 в 21:54
    •
  • Прогноз
  • «Вильярреал» — «Эйбар»
  • 2.02
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» — «Спартак»: кто выйдет в финал Кубка России?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Победит ли «Ман Юнайтед» и на этот раз?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сколько голов будет в матче «Краснодара» и «Динамо»?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.60
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эспаньол — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Неман — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры