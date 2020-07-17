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    Зидан: Победа в Ла Лиге лучше, чем в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после победы в чемпионате Испании.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Я очень благодарен игрокам, во-первых, потому что они сражаются на поле. У меня есть своя роль, и я с ними, но это командное достижение. Это очень важное событие, это огромные эмоции. Выиграть в испанской лиге очень сложно.

    Когда меня критикуют, я должен пытаться выполнять свою работу. Я страстный, и мне повезло быть в этом замечательном клубе с этими игроками, потому что они сражались. В 10 играх 10 побед, это феноменально.

    Лига чемпионов — это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, потому что Ла Лига — это потрясающе.

    Я чувствую себя очень счастливым из-за всего, что у меня есть. Как уже сказали, первая победа в лиге была феноменальной, но эта стала особенной, так как нас запирали на два месяца дома. Потом мы вернулись и подготовились по-другому. Мы сделали это, это успех каждого, потому что это команда», — цитирует Зидана пресс-служба мадридского клуба. 0

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