«Рубин» — «Ростов»: счет матча 0:0

Казанскийна своем поле сыграл вничью с(0:0) в матче 29-го тура чемпионата России.

После этого матча «Рубин» набрал 35 очков и опустился на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» с 45 очками расположился на пятом месте.

Ничья в этой встрече гарантировала ростовской команде участие в розыгрыше Лиги Европы сезона-2020/21.

В заключительном туре чемпионата «Рубин» на своем поле сыграет против «Спартака», а «Ростов» дома примет «Зенит».