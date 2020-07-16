«Рубин» — «Ростов»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
«Рубин»
После этого матча «Рубин» набрал 35 очков и опустился на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» с 45 очками расположился на пятом месте.
Ничья в этой встрече гарантировала ростовской команде участие в розыгрыше Лиги Европы сезона-2020/21.
В заключительном туре чемпионата «Рубин» на своем поле сыграет против «Спартака», а «Ростов» дома примет «Зенит».
РПЛ. 29-й тур
«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло Сантос, Иг.Коновалов, Йевтич (Тарасов, 64), Макаров (Бакаев, 46), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор (Давиташвили, 64), Игнатьев (Марков, 64)«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев (Логашов, 61), Попов, Ионов (Прошляков, 90+1), Байрамян (Ведерников, 79), Саплинов (Долгов, 79), Глебов, ШомуродовПредупреждения: Чернов, 18. Попов, 24. Байрамян, 38. Глебов, 45+1. Самошников, 52. Тарасов, 67. Долгов, 81. Пабло Сантос, 81. Уремович, 85