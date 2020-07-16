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    Новиков: Если палку долго гнуть, она рано или поздно сломается

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    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги гостевого матча с «Уфой» (1:0) в 29-м туре РПЛ.

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    «Тяжелейшая игра. Плохой первый тайм, очень плохой. Пришлось в перерыве встряхнуть команду.

    Во втором тайме наконец-то пошло движение, которое мы хотели видеть в игре с командой, которая обороняется большими силами.

    Как известно, если палку долго гнуть, она рано или поздно сломается. Что сегодня и получилось. За счет давления заработали 11-метровый, который четко реализовали.

    Сразу после игры улетаем в Краснодар, чтобы не терять много времени на перелеты», – сказал Новиков в эфире ютуб-канала РПЛ. 0

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