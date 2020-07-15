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    Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

    «Зенит» — «Оренбург»: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Зенит» в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Оренбург» со счетом 4:1.

    Сердар Азмун и Артем Дзюба
    Сердар Азмун и Артем Дзюба

    Уже на 2-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу Андрея Малыха, который случайно срезал мяч в свои ворота.

    Гости отыгрались на 32-й минуте, когда Артем Кулишев выполнил заброс в штрафную «Зенита», а Джоэль Фамейе головой по высокой дуге направил мяч в дальний угол ворот.

    Подопечные Сергея Семака вернули себе минимальный перевес на 61-й минуте. Отличился Сердар Азмун после того, как в чужой штрафной получил обратную передачу от Магомеда Оздоева.

    А на 77-й минуте Азмун оформил дубль, воспользовавшись скидкой от Себастьяна Дриусси.

    Победную точку в компенсированное время поставил Артем Дзюба, которому ассистировал Азмун.

    РПЛ. 29-й тур
    «Зенит» — «Оренбург» — 4:1 (1:1)
    Голы: Малых, 2 — в свои ворота (1:0). Фамейе, 32 (1:1). Азмун, 61 (2:1). Азмун, 77 (3:1). Дзюба, 90+1 (4:1)«Зенит»: Васютин, Смольников, Ракицкий, Прохин, Жирков (Мусаев, 62), Оздоев (Шамкин, 62), Барриос (Сутормин, 70), Дзюба, Азмун, Дриусси (Шатов, 84), Малком (Кузяев, 70)«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Терехов, Шахов (Готлиб, 69), Зотов, Кулишев (Лапшов, 84), Аюпов, Липовой (Шкофлек, 74), Чуканов, ФамейеПредупреждения: Шахов, 30. Оздоев, 34. Фамейе, 36. Прохин, 53. Терехов, 65. Шамкин, 73. Ракицкий, 74. Шкофлек, 90

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (69 очков), а «Оренбург» — 16-е (24 очка). 0

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