Тренер «Арсенала»: Считаю, что победили «Урал» заслуженно

Исполняющий обязанности главного тренера тульского «Арсенала»поделился впечатлениями после гостевого матча 29-го тура РПЛ с(3:1).

В составе оружейников голами отметились Даниил Хлусевич и Владислав Пантелеев, в концовке также забил Сергей Ткачев.

«Благодарен ребятам. То, что от них просили, они выполнили полностью. Единственный момент, с которым мы не справлялись, — стандартные положения "Урала".

Но он очень грамотно все разыгрывал, понимаю, что ребятам было тяжеловато. А так: все — молодцы, отработали по полной, никто не выпадал. Считаю, победили заслуженно.

Конечно, у Луценко накопилась усталость. Лето, плотный график — понятно, что тяжеловато. Сегодня в конце он попросил замену. Видно, что "наелся". Но он — молодец, отработал, сыграл на команду. Только благодарность.

Пантелеев приезжал к нам играть в фарм-клуб в Новомосковск. Рад за него. Он поставил голову на место, занимается футболом.

Раньше складывалось впечатление, что у него какие-то немножко другие мысли, нефутбольные. Сегодня он — просто красавчик, молодец. Он отрабатывает полностью то задание, которое перед ним стоит.

Хлусевича хорошо знали по молодежной команде, видели его возможности. Да, он не полностью их использовал. Думаю, сейчас будет крепнуть, это хорошая помощь основной команде.

Те травмированные, что у нас есть, думаю, к следующей игре вернутся», — сказал Подпалый «Спорт-Экспрессу». 0