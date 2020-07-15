Парфенов: Когда получили второй мяч, не должны были разваливаться

Главный тренер «Урала»поделился впечатлениями после домашнего матча 29-го тура РПЛ с(1:3) .

«Два стандарта, просто потеря концентрации. Считаю, контролировали игру, пока не получили второй мяч.

Создали достаточно моментов, нужно забивать свои голы — и здесь только себя винить нужно. Получили второй мяч — соответственно, в себя так и не пришли.

Начали спешить, торопились — отсюда не те действия и решения, которые нужно в этой ситуации. Не хватило холоднокровия и терпения в позиционных атаках.

Не сразу, но в первом тайме были хороший контроль, смена направления атак, давление — в результате забили гол. Просили ребят на этом не останавливаться.

Хотели добавить свежести заменами. И когда получили второй мяч, не должны были разваливаться. Нужно было терпеливо гнуть свою линию», — сказал Парфенов «Спорт-Экспрессу». 0