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    Инфантино: Есть много причин, по которым ЧМ-2018 стал лучшим в истории

    Футбол ФИФА Футбол России
    Глава ФИФА Джанни Инфантино считает, что ЧМ-2018 в России стал лучшим из всех. Он объяснил почему.

    Джанни Инфантино
    Джанни Инфантино

    «Есть много причин, по которым чемпионат мира-2018 стал лучшим в истории. Современные стадионы, на которых проводились матчи турнира, были заполнены в среднем на 98 процентов. В общей сложности более половины населения мира смотрели его. Но, помимо этого, именно атмосфера в принимающих городах и на стадионах в сочетании с невероятным российским гостеприимством сделали чемпионат мира-2018 таким особенным событием.

    Перед турниром было много скептицизма, однако местные и иностранные болельщики замечательно проводили время, празднуя вместе футбольные моменты. Многие стереотипы были опровергнуты, и миллионы людей открыли для себя Россию как красивое и гостеприимное место, где футбол является важной частью ее культуры. Вдобавок ко всему, мы должны упомянуть успех системы видеопомощи арбитрам, которая сделала чемпионат мира более справедливым и прозрачным соревнованием», — приводит слова Инфантино сайт РФС. 0

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