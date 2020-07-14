Годин: У «Интера» есть возможность остаться на втором месте

Защитникпосле матча с «Торино» (3:1) высказался о борьбе за чемпионство с

«Игра началась не так, как мы ждали. Но мы не будем оглядываться назад, а будем учиться на этом и отреагируем здоровой самокритикой.

У нас есть возможность остаться на втором месте, и мы сделаем все, чтобы защитить эту позицию. Но теперь нужно думать о победе в каждом матче, чтобы приблизиться к "Ювентусу". Мы будем идти от игры к игре и посмотрим, где окажемся по итогам сезона», — цитирует Година Sky Sport Italia.

«Интер» победил впервые за последние три тура, команда поднялась на второе место в таблице Серии А с отставанием в восемь очков от «Ювентуса». 0