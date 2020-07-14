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    Годин: У «Интера» есть возможность остаться на втором месте

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    Защитник «Интера» Диего Годин после матча с «Торино» (3:1) высказался о борьбе за чемпионство с «Ювентусом».

    Диего Годин
    Диего Годин

    «Игра началась не так, как мы ждали. Но мы не будем оглядываться назад, а будем учиться на этом и отреагируем здоровой самокритикой.

    У нас есть возможность остаться на втором месте, и мы сделаем все, чтобы защитить эту позицию. Но теперь нужно думать о победе в каждом матче, чтобы приблизиться к "Ювентусу". Мы будем идти от игры к игре и посмотрим, где окажемся по итогам сезона», — цитирует Година Sky Sport Italia.

    «Интер» победил впервые за последние три тура, команда поднялась на второе место в таблице Серии А с отставанием в восемь очков от «Ювентуса». 0

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