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    Назначены арбитры на матчи 29-го тура РПЛ

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    РФС назначил арбитров на матчи 29-го тура Российской Премьер-лиги.

    Евгений Турбин
    Евгений Турбин

    Об этом сообщает официальный сайт РФС.

    15 июля (среда)

    «Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Дмитрий Березнев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Урал» — «Арсенал»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Николай Богач, Владимир Миневич; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Тарас Безубяк.

    «Спартак» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Владислав Назаров, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Владимир Енютин.

    «Зенит» — «Оренбург»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Вячеслав Харламов.

    16 июля (четверг)

    «Рубин» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Милюченко; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Уфа» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Максим Матюнин; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Французов.

    «Тамбов» — «Сочи»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Николай Иванов.

    «Локомотив» — ЦСКА: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Гончар. 0

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