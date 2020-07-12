«Парма» — «Болонья»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 32-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграла вничью ссо счетом 2:2.

В составе гостей голами отметились Данило Ларанжера (3-я минута) и Роберто Сориано (16).

За хозяев поля отличились Ясмин Куртич (90+3) и Роберто Инглезе (90+5).

После этой игры «Парма» набрала 40 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, «Болонья» с 42 очками расположилась на десятой строчке.

В другом матче «Верона» в гостях сыграла вничью с «Фиорентиной» — 1:1.

В первом тайме отличился Марко Фараони (19-я минута), а на последних минутах Патрик Кутроне добыл ничью команде из Флоренции.

«Верона» с 43 очками продолжает занимать 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Фиорентина» с 35 очками идет 13-й.

В параллельном матче «Удинезе» дома потерпел поражение от «Сампдории» со счетом 1:3.

В матче отличились Кевин Лазанья (37), Фабио Квальярелла (45), Федерико Бонаццоли (84) и Маноло Габбьядини (90).

Коллектив Клаудио Раньери поднялся на 14-е место с 35 очками, а «Удинезе» опустился на 15-ю строчку с таким же количеством очков. 0