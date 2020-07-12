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    «Болонья» упустила победу над «Пармой»

    «Парма» — «Болонья»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 32-го тура чемпионата Италии «Парма» на своем поле сыграла вничью с «Болонье» со счетом 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе гостей голами отметились Данило Ларанжера (3-я минута) и Роберто Сориано (16).

    За хозяев поля отличились Ясмин Куртич (90+3) и Роберто Инглезе (90+5).

    После этой игры «Парма» набрала 40 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, «Болонья» с 42 очками расположилась на десятой строчке.

    В другом матче «Верона» в гостях сыграла вничью с «Фиорентиной» — 1:1.

    В первом тайме отличился Марко Фараони (19-я минута), а на последних минутах Патрик Кутроне добыл ничью команде из Флоренции.

    «Верона» с 43 очками продолжает занимать 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Фиорентина» с 35 очками идет 13-й.

    В параллельном матче «Удинезе» дома потерпел поражение от «Сампдории» со счетом 1:3.

    В матче отличились Кевин Лазанья (37), Фабио Квальярелла (45), Федерико Бонаццоли (84) и Маноло Габбьядини (90).

    Коллектив Клаудио Раньери поднялся на 14-е место с 35 очками, а «Удинезе» опустился на 15-ю строчку с таким же количеством очков. 0

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