«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:0, обзор голов

Бирмингемскаяодержала домашнюю победу над(2:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей дубль оформил египетский полузащитник Махмуд Хассан, который открыл счет в добавленное к первому тайму время, а на 59-й минуте удвоил его.

«Астон Вилла» набрала 30 очков и поднялась на 18-е место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» с 42 очками занимает 14-ю строчку.

В следующем туре команда из Бирмингема в гостях сыграет против «Эвертона», а лондонский клуб дома встретится с «Манчестер Юнайтед».