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    Дубль Хассана принес «Астон Вилле» победу над «Кристал Пэласом»

    «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Бирмингемская «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над «Кристал Пэласом» (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

    Фрагомент матча
    Фрагомент матча

    В составе победителей дубль оформил египетский полузащитник Махмуд Хассан, который открыл счет в добавленное к первому тайму время, а на 59-й минуте удвоил его.

    «Астон Вилла» набрала 30 очков и поднялась на 18-е место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» с 42 очками занимает 14-ю строчку.

    В следующем туре команда из Бирмингема в гостях сыграет против «Эвертона», а лондонский клуб дома встретится с «Манчестер Юнайтед».

    АПЛ. 35-й тур
    «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (1:0)
    Голы: Трезеге, 45+4 (1:0). Трезеге, 59 (2:0)«Астон Вилла»: Рейна, Эль-Мохамади, Тэйлор (Таргетт, 37), Мингс, Конса, Хурихэйн (Накамба, 80), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Эль-Гази, 88), Саматта (Дэвис, 80)«Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако, Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Маккарти, 46), Куяте (Ридевалд, 65), Миливоевич (Майер, 75), Бентеке, Айю (Таунсенд, 65), ЗааПредупреждения: Мингс, 27. Сако, 27. Заа, 27. Куяте, 54. Миливоевич, 67. Дуглас Луис, 90+1Удаление: Бентеке, 90+6
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