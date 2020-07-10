Комбаров: Может когда-нибудь смогу вернуться в «Спартак», для меня это родная команда

Защитник «Крыльев Советов»не исключил, что вернется вв будущем.

«Не скучаем с братом друг по другу, уже сколько лет играем с ним в разных командах, поэтому привыкли. Относимся к этому как к издержкам профессии. Хотелось бы видеться чаще, но график не позволяет.

Даже играя в "Спартаке" мы представляли, что рано или поздно наши пути с ним разойдутся: Кирилл окажется в одной команде, а я — в другой. Психологически были готовы к этому.

В "Спартаке" всегда было повышенное внимание, все рассматривали под микроскопом. В Самаре в этом плане я немножко вздохнул, нет такого ажиотажа.

Нельзя никогда загадывать и ничего исключать, поэтому вероятно, что я когда-нибудь смогу вернуться в "Спартак", для меня это родная команда.

Надо показывать высокий уровень, чтобы быть интересным этому столичному клубу. Сами понимаете, что порой переходы оформляются за несколько часов.

У меня нет никакого зла или обиды на "Спартак", так как мы с клубом расстались по-хорошему. Всему рано или поздно приходит конец, это течение жизни», — сказал Комбаров в эфире телеканала «Матч Премьер». 0