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    Лига Европы: итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала

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    В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги Европы.

    Жеребьевка ЛЕ
    Жеребьевка ЛЕ

    Сперва была проведена жеребьевка 1/4 финала, затем полуфинала, а также был определен номинальный хозяин финала.

    Результаты жеребьевки 1/4 финала

    Пара 1. «Шахтер» / «Вольфсбург» — «Базель» / «Айнтрахт» Франкфурт

    Пара 2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) / ЛАСК (Австрия) — «Копенгаген» / «Истанбул ББ»

    Пара 3. «Интер» / «Хетафе» — «Байер» / «Рейнджерс»

    Пара 4. «Вулверхэмптон» / «Олимпиакос» — «Рома» / «Севилья»

    Результаты жеребьевки 1/2 финала

    Пара 4 — Пара 2

    Пара 3 — Пара 1

    Номинальным хозяином финала будет победитель первого полуфинала.

    Начиная с четвертьфинала, все противостояния будут проходить в формате одного матча в Германии.

    Четвертьфиналы состоятся 10-11 августа, полуфиналы — 16-17 августа, а финал пройдет 21 августа в Кельне.

    Напомним, что 1/8 финала будет доиграна 5-6 августа. 0

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