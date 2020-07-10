Лига Европы: итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала

Сперва была проведена жеребьевка 1/4 финала, затем полуфинала, а также был определен номинальный хозяин финала.
Результаты жеребьевки 1/4 финала
Пара 1. «Шахтер» / «Вольфсбург» — «Базель» / «Айнтрахт» Франкфурт
Пара 2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) / ЛАСК (Австрия) — «Копенгаген» / «Истанбул ББ»
Пара 3. «Интер» / «Хетафе» — «Байер» / «Рейнджерс»
Пара 4. «Вулверхэмптон» / «Олимпиакос» — «Рома» / «Севилья»
Результаты жеребьевки 1/2 финала
Пара 4 — Пара 2
Пара 3 — Пара 1
Номинальным хозяином финала будет победитель первого полуфинала.
Начиная с четвертьфинала, все противостояния будут проходить в формате одного матча в Германии.
Четвертьфиналы состоятся 10-11 августа, полуфиналы — 16-17 августа, а финал пройдет 21 августа в Кельне.
Напомним, что 1/8 финала будет доиграна 5-6 августа. 0