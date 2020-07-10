Лига Европы: итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги Европы.

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Сперва была проведена жеребьевка 1/4 финала, затем полуфинала, а также был определен номинальный хозяин финала.

Результаты жеребьевки 1/4 финала

Пара 1. «Шахтер» / «Вольфсбург» — «Базель» / «Айнтрахт» Франкфурт

Пара 2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) / ЛАСК (Австрия) — «Копенгаген» / «Истанбул ББ»

Пара 3. «Интер» / «Хетафе» — «Байер» / «Рейнджерс»

Пара 4. «Вулверхэмптон» / «Олимпиакос» — «Рома» / «Севилья»

Результаты жеребьевки 1/2 финала

Пара 4 — Пара 2

Пара 3 — Пара 1

Номинальным хозяином финала будет победитель первого полуфинала.

Начиная с четвертьфинала, все противостояния будут проходить в формате одного матча в Германии.

Четвертьфиналы состоятся 10-11 августа, полуфиналы — 16-17 августа, а финал пройдет 21 августа в Кельне.

Напомним, что 1/8 финала будет доиграна 5-6 августа. 0