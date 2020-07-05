Пулишич: «Челси» по силам попасть в топ-4

Полузащитниквысказался о победе над(3:0) в матче 33-го тура АПЛ.

«Эта победа была нам необходима. Мы сегодня играли очень энергично, и нам требовался хороший результат, особенно после потери очков с "Вест Хэмом" (2:3). Мы были чуть более взведенными из-за того поражения, мы хотели доказать, что достаточно хороши.

Чувствую уверенность в своей игре, что способен помогать команде. Азар был для "Челси" невероятным игроком, но я не пытаюсь походить на него — пытаюсь быть самим собой. Гонка за место в четверке будет плотной, и все решится в конце сезона. Мы взволнованы и уверены, что нам это по силам», — сказал Пулишич Sky Sports.

«Челси» с 57 очками идет на четвертом месте в таблице АПЛ, опережая на два балла «Манчестер Юнайтед». 0