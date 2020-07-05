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    Спортдиректор «Оренбурга»: Вылетаем на игру с «Рубином», все хорошо

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    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что команда вылетает на игру с «Рубином» в составе 17 человек без молодежи.

    Юный болельщик «Оренбурга»
    Юный болельщик «Оренбурга»

    «Мы вылетаем в 14:00, все хорошо. Летят все живые, кто есть. Кроме тех, кто заболел, естественно. Молодежь не летит, человек 17 футболистов будет на игре, состав есть.

    Примерно 15 человек не может лететь, включая администраторов. Примерно 10 футболистов не полетели. Все, у кого были положительные тесты, остались здесь», — заявил Андреев в интервью со Sport24.

    Напомним, что ранее из-за коронавируса «Оренбург» пропустил матчи с «Краснодаром» и «Уралом». В этих встречах «горожанам» присудили техническое поражение.

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