Спортдиректор «Оренбурга»: Вылетаем на игру с «Рубином», все хорошо

Спортивный директорзаявил, что команда вылетает на игру с «Рубином» в составе 17 человек без молодежи.

«Мы вылетаем в 14:00, все хорошо. Летят все живые, кто есть. Кроме тех, кто заболел, естественно. Молодежь не летит, человек 17 футболистов будет на игре, состав есть.

Примерно 15 человек не может лететь, включая администраторов. Примерно 10 футболистов не полетели. Все, у кого были положительные тесты, остались здесь», — заявил Андреев в интервью со Sport24.

Напомним, что ранее из-за коронавируса «Оренбург» пропустил матчи с «Краснодаром» и «Уралом». В этих встречах «горожанам» присудили техническое поражение.

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