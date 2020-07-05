Буффон — абсолютный рекордсмен по числу матчей в Серии А

Голкиперустановил рекорд по числу матчей, проведенных в Серии А.

Вчерашняя игра с «Торино» (4:1) стала для 42-летнего голкипера 648-й в чемпионате Италии. По этому показателю Буффон вышел на первое место, обойдя Паоло Мальдини.

«648 — не число, а целая жизнь. Жизнь с двумя перчатками. Жизнь между двумя полюсами. Жизнь многих испытаний. И самая главная цель еще впереди. 648 раз спасибо», — написал Буффон в Twitter.

168 матчей в чемпионате Италии Буффон провел в составе «Пармы», 480 — в «Ювентусе». В «Юве» Буффон девять раз выигрывал чемпионат Италии (что тоже является рекордом), четыре раза брал Кубок и пять раз — Суперкубок страны. 0