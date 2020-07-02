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    Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе»

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    Мадридский «Реал» опубликовал заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».

    Эден Азар
    Эден Азар

    В список из 24 игроков не попал 29-летний нападающий Эден Азар. Отсутствие бельгийца объяснил главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Французский специалист решил дать ему передохнуть, чтобы не допустить рецидива травмы.

    «Мы знаем, что за игрок Эден, он фундаментальный футболист для нас, и соперники это знают. Будем надеяться, что не будет никаких намерений травмировать Азара. Нужно сохранять спокойствие. У Эдена были трудные времена без игры, нужно двигаться постепенно», — цитирует Зидана ESPN.

    Матч Реал« — Хетафе» пройдет 2 июля и начнется в 23:00 мск. «Реал» лидирует в таблице Примеры, «Хетафе» находится на шестой строчке. 0

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