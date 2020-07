Капитан «Аталанты» — первый игрок Серии А в XXI веке, сделавший 15 ассистов за сезон

Полузащитник «Аталанты»стал первым футболист Серии А в XXI веке, который сумел достичь отметки в 15 голевых передач.

Аргентинец отдал свой 15-й ассист в этом сезоне в матче Серии А с «Наполи» (2:0). Также 32-летний Гомес забил 6 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

«Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 60 очков. 5 июля клуб из Бергамо сыграет на выезде с «Кальяри».

Alejandro Gómez is the first player to provide 15 assists in a Serie A season in the 21st century.

Papu is magic. Atalanta are amazing. 💫 pic.twitter.com/HXpvO72WXS