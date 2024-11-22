«Барыс» — «Амур»: счет матча 0:3, обзор голов

Алекс Гальченюк — автор дубля в ворота «Барыса» Фото: globallookpress.com
В составе хабаровчан дублем отметился нападающий Алекс Гальченюк, а еще одну шайбу забросил Олег Ли.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Гальченюк — 7 (буллит), 22:24 — 0:1. Гальченюк — 8 (Барулин, Бродхерст), 27:53 — 0:2. О. Ли — 3 (Коротких), 54:12 — 0:3Вратари: Бояркин — КобозевБроски: 28 (6+7+15) — 35 (13+13+9)Штраф: 2 — 6
После этого матча «Амур» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 15-ю очками в активе, а «Барыс» — на 11-й позиции с 20-ю баллами.