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    Прервет ли «Парма» победную серию «Аталанты»?

    «Парма» — «Аталанта». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Серия А, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Аталанта»
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    Матео Ретеги
    23 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Фиорентина». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Парма»

    Турнирное положение: «Парма» по итогам 12-ти стартовых туров итальянского первенства набрала 12 очков и находится в нижней половине таблицы.

    Команда занимает 13-ю строчку и на три очка опережает зону вылета, которая начинается с 18-й позиции, поэтому по сути борется за выживание в элите.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура итальянского первенства «Крестоносцы» на чужом поле переиграли «Венецию» (2:1).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию «джаллоблу» в девять поединков, которые также пришлись на национальное первенство.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Осорио, Валенти, Эрнани, Адриан Бернабе, Чиркати, Ковальски, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Парма» проиграла лишь раз при четырех ничьих и одной победе.

    Такие результаты сулят хозяевам пусть и не победу, то по крайней мере ничью, особенно если учесть, что в их пользу говорит фактор домашнего поля.

    Анже Бонни — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» по итогам 12-ти стартовых туров итальянского первенства набрала 25 очков и демонстрируют претензии на скудетто.

    Команда находится на второй позиции, отставая от лидера «Наполи» только на один балл, а также опережая сразу трех своих ближайших преследователей лишь по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура Серии А бергамаски на своем поле одержали победу над «Удинезе» (2:1).

    Перед этим в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов итальянский клуб на выезде одержал победу над «Штутгартом» с результатом 2:1.

    Не сыграют: травмированы — Джимсити, Дзаппакоста, Де Кетеларе, Колашинац, Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А и Лигу чемпионов, «Аталанта» выиграла и не знает поражений уже 10 поединков кряду (восемь побед).

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    Словом, у коллектива отличная форма, что вместе с преимуществом в классе, а также фактором своего поля обещает ему отличные шансы на очередные три очка.

    Матео Ретеги — лучший бомбардир команды и Серии А текущего сезона с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Парма» не проиграла

    • в четырех из шести последних матчей «Пармы» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Аталанты» забивала только она.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.62. Ничья — в 4.20, победа «Пармы» — в 5.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

    Прогноз: в 10-ти последних матчах гости не проиграли. При этом в пяти из них забивали больше 2,5 голов.

    Вместе с тем, шести из 10-ти последних матчей гости не выиграли при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Аталанта» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.25

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    «Парма» — «Аталанта»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Парма» победную серию «Аталанты»?
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