«Бавария» на своем поле сыграет с «Аугсбургом» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Бавария»

Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 26 очков в 10-ти матчах. Отрыв от идущего вторым «Лейпцига» составляет 5 баллов. «Бавария» остается единственной командой, которая еще не проигрывала в этом сезоне, одержав 8 побед при 2-х ничьих. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 33:7.

«Бавария» подходит к игре с «Аугсбургом» с четырехматчевой победной серией в Бундеслиге, не пропустив при этом ни одного мяча. За этот период подопечные Венсана Компани обыграли «Штутгарт» (4:0), «Бохум» (5:0), «Унион» (3:0) и «Санкт-Паули» (1:0).

В ноябре мюнхенская команда также успешно провела один матч в рамках основного этапа Лиги Чемпионов. Домашняя игра 4-го тура против «Бенфики» завершилась минимальной победой «Баварии» — 1:0.

«Аугсбург»

«Аугсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 12 очков после 10-ти туров. На счету команды из одноименного города 3 победы, 3 ничьи и 4 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 13:20.

«Фуггеры» не проигрывают четыре матча кряду, успев за этот период выйти в 1/8 финала Кубка Германии после крупной победы над «Шальке» (3:0). В чемпионате же «Аугсбург» две последние игры свел к ничьей — с «Хоффенхаймом» (0:0) и «Вольфсбургом» (1:1), а до этого подопечные Йесса Торупа одержали волевую победу над дортмундской «Боруссией» (2:1).

Личные встречи

Оба матча прошлого сезона Бундеслиги остались за «Баварией» — 3:1 дома и 3:2 в гостях. Всего в 10-ти последних встречах на счету мюнхенской команды 8 побед, «Аугсбург» оказался сильнее в 2-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Аугсбург» с коэффициентом 1.82.