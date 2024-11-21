В «Манчестер Сити» сообщили о продлении контракта с Гвардиолой

Главный тренерподписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

Стало известно, что Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до лета 2026-го года с опцией автоматической пролонгации еще на один сезон. Прошлое соглашение было рассчитано до следующего лета.

Напомним, что Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016-м году. Под руководством испанского специалиста «горожане» 6 раз выиграли английскую Премьер-лигу, а также однажды Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице с 23 очками в активе после 11-и туров, отставая от 1-й позиции на 5 баллов.