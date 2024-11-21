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    В «Манчестер Сити» сообщили о продлении контракта с Гвардиолой

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    Стало известно, что Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до лета 2026-го года с опцией автоматической пролонгации еще на один сезон. Прошлое соглашение было рассчитано до следующего лета.

    Напомним, что Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016-м году. Под руководством испанского специалиста «горожане» 6 раз выиграли английскую Премьер-лигу, а также однажды Лигу чемпионов.

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