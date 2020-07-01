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    «Уфа» и «Рубин» разошлись миром

    «Уфа» — «Рубин»: счет матча 0:0

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    «Уфа» сыграла вничью с «Рубином» в домашнем матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 0:0.

    В первом тайме острее действовали хозяева, но после перерыва подопечные Леонида Слуцкого заиграли активнее и стали чаще бить по воротам. Однако забить так никому и не удалось.

    РПЛ. 25-й тур
    «Уфа» — «Рубин» (Казань) — 0:0
    «Уфа»: Беленов, Сухов (Круговой, 85), Никитин, Табидзе, Неделчару, Кротов (Бизяк, 66), Алиев, Фомин, Карп, Голубев (Терентьев, 73), Урунов (Гиоргобиани, 86)«Рубин»: Дюпин, Уремович, Пабло Сантос, Зуев (Поярков, 79), Иг.Коновалов (Могилевец, 88), Макаров (Йевтич, 73), Самошников, Давиташвили (Марков, 88), Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Бакаев, 73)Предупреждения: Неделчару, 22. Кротов, 26. Карп, 28. Уремович, 74. Самошников, 82

    В турнирной таблице РПЛ «Уфа» занимает шестое место (32 очка), а «Рубин» — 12-е (27 очков). 1

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