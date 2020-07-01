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    «Сельта» продлила аренду Смолова до фактического завершения сезона

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    «Сельта» продлила аренду российского нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова до фактического окончания сезона, сообщает пресс-служба клуба из Виго.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    Отмечается, что руководство «кельтов» достигло предварительной договоренности о продлении соглашений с пятью игроками, в число которых входит Смолов. Контракты футболистов были рассчитаны до 30 июня.

    Напомним, Смолов перешел в «Сельту» в январе из «Локомотива» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. В 12 матчах за команду из Виго Смолов забил два гола — мадридскому «Реалу» и «Барселоне».

    «Сельта» занимает« 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка в 33 матчах, опережая зону вылета на пять очков. 0

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