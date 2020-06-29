объявила, что 18 игроков и шесть сотрудников сдали положительные тесты на коронавирус.

МЛС объявила о 18 положительных тестах на коронавирус globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Как информирует официальный сайт турнира, всего перед возобновлением сезона сдали анализ 668 футболистов.

Перед поездкой в Орландо, где пройдут оставшиеся встречи, игроки и сотрудники должны пройти два дополнительных теста ПЦР с интервалом в 24 часа. До получения результатов они будут обязаны сидеть на карантине.

Напомним, МЛС возобновится 8 июля. Турнир пройдет в формате Кубка мира до 11 августа в Орландо. Первенство среди клубов получило название «MLS is Back». В нем примут участие все 26 команд. Матчи пройдут без зрителей. 0