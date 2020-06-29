ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пуч и Фати готовы вести «Барселону» за собой«Барселона» провалилась с «Сельтой», но молодежь дарит надежду на будущее
  • 07:49
    • МЛС объявила о 18 положительных тестах на коронавирус
  • 07:33
    • ЦСКА и «Спартак» рассудит Еськов
  • 00:59
    • «Реал» победил «Эспаньол» и единолично возглавил Примеру
  • 00:48
    • «Интер» вырвал победу у «Пармы»
  • 22:29
    • «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии
    Все новости спорта

    МЛС объявила о 18 положительных тестах на коронавирус

    Футбол Коронавирус в спорте MLS
    МЛС объявила, что 18 игроков и шесть сотрудников сдали положительные тесты на коронавирус.

    МЛС объявила о 18 положительных тестах на коронавирус
    МЛС объявила о 18 положительных тестах на коронавирус

    Как информирует официальный сайт турнира, всего перед возобновлением сезона сдали анализ 668 футболистов.

    Перед поездкой в Орландо, где пройдут оставшиеся встречи, игроки и сотрудники должны пройти два дополнительных теста ПЦР с интервалом в 24 часа. До получения результатов они будут обязаны сидеть на карантине.

    Напомним, МЛС возобновится 8 июля. Турнир пройдет в формате Кубка мира до 11 августа в Орландо. Первенство среди клубов получило название «MLS is Back». В нем примут участие все 26 команд. Матчи пройдут без зрителей. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пандемия футбольного значения. Сезон РПЛ может досрочно завершиться
  • 26/06/2020 в 23:18
    •
  • Прогноз
  • «Кристал Пэлас» — «Бернли»
  • 1.85
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонит ли «Бернли» в таблице АПЛ «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Обострит ли «Сельта» борьбу за выживание?
  • «Мальорка» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • «Порту» столкнется с проблемами в гостях у неудобного соперника
  • «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.51
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие