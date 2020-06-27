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    «Ростов» выиграл у тульского «Арсенала»

    «Ростов» — «Арсенал»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Ростов» в домашнем матче 24-го тура российской Премьер-лиги обыграл тульский «Арсенал» — 2:1.

    Алексей Ионов
    Алексей Ионов

    «Желто-синие» открыли счет уже на 1-й минуте, когда последовал дальний заброс, Александр Денисов неудачно сыграл головой, мяч достался Павлу Мамаеву, который продвинулся вперед и со второй попытки пробил Юрия Лодыгина.

    На 17-й минуте подопечные Валерия Карпина удвоили свое преимущество. Эльдор Шомуродов выполнил классную передачу в чужую штрафную, Алексей Ионов выскочил на мяч и головой в падении пробил под самую штангу.

    «Оружейники» сократили отставание на 58-й минуте. Даниил Лесовой от левого края штрафной выполнил нацеленную передачу к линии вратарской, откуда Евгений Луценко неотразимо пробил головой.

    Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве — в компенсированное время второго тайма вторую желтую карточку получил Данила Прошляков.

    РПЛ. 24-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (2:0)
    Голы: Мамаев, 1 (1:0). Ионов, 17 (2:0). Луценко, 58 (2:1)«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов (Долгов, 87), Саплинов (Байрамян, 67), Глебов, Шомуродов (Прошляков, 52), Зайнутдинов (Черкес, 88)«Арсенал»: Лодыгин, Григалава, Хагуш (Ковалев, 67), Денисов, Альварес (Володько, 78), Костадинов, Ломовицкий (Горбатенко, 60), Чаушич (К.Кангва, 67), Луценко, Э.Кангва (Банда, 78), ЛесовойПредупреждения: Денисов, 10. Лесовой, 57. Глебов, 62. Козлов, 66. Горбатенко, 70. Прошляков, 76. Ковалев, 77. К.Кангва, 90

    В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает третье место (41 очко), а «Арсенал» — девятое (28 очков). 0

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