«Ростов» — «Арсенал»: счет матча 2:1, обзор голов

«Желто-синие» открыли счет уже на 1-й минуте, когда последовал дальний заброс, Александр Денисов неудачно сыграл головой, мяч достался Павлу Мамаеву, который продвинулся вперед и со второй попытки пробил Юрия Лодыгина.
На 17-й минуте подопечные Валерия Карпина удвоили свое преимущество. Эльдор Шомуродов выполнил классную передачу в чужую штрафную, Алексей Ионов выскочил на мяч и головой в падении пробил под самую штангу.
«Оружейники» сократили отставание на 58-й минуте. Даниил Лесовой от левого края штрафной выполнил нацеленную передачу к линии вратарской, откуда Евгений Луценко неотразимо пробил головой.
Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве — в компенсированное время второго тайма вторую желтую карточку получил Данила Прошляков.
В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает третье место (41 очко), а «Арсенал» — девятое (28 очков). 0