Левандовский в пятый раз стал лучшим бомбардиром Бундеслиги

Нападающий «Баварии»стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в сезоне-2019/20.

31-летний поляк забил 34 мяча в 30 матчах чемпионата Германии за «Баварию».

Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер, ставший вторым, отличился 28 раз став лучшим бомбардиром в истории «быков» с 94 голами в 159 матчах.

Ранее форвард «Баварии» установил рекорд Бундеслиги по количеству голов за сезон среди легионеров и был признан лучшим игроком сезона.

Отметим, что Левандовский ранее четырежды становился лучшим бомбардиром Бундеслиги: в сезонах 2013/14 (20 голов за дортмундскую «Боруссию»), 2015/16 (30 голов), 2017/18 (29 голов), 2018/19 (22 гола) годах.

Рекорд по числу побед в снайперской гонке принадлежит Герду Мюллеру (7). 0