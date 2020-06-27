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    • Левандовский в пятый раз стал лучшим бомбардиром Бундеслиги
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    Левандовский в пятый раз стал лучшим бомбардиром Бундеслиги

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в сезоне-2019/20.

    Роберт Левандовский
    Роберт Левандовский

    31-летний поляк забил 34 мяча в 30 матчах чемпионата Германии за «Баварию».

    Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер, ставший вторым, отличился 28 раз став лучшим бомбардиром в истории «быков» с 94 голами в 159 матчах.

    Ранее форвард «Баварии» установил рекорд Бундеслиги по количеству голов за сезон среди легионеров и был признан лучшим игроком сезона.

    Отметим, что Левандовский ранее четырежды становился лучшим бомбардиром Бундеслиги: в сезонах 2013/14 (20 голов за дортмундскую «Боруссию»), 2015/16 (30 голов), 2017/18 (29 голов), 2018/19 (22 гола) годах.

    Рекорд по числу побед в снайперской гонке принадлежит Герду Мюллеру (7). 0

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