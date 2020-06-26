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    Общее собрание РПЛ проголосовало за изменения в регламенте

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    Прошло совещание руководства РПЛ И РФС с руководителями клубов и представителями медицинских штабов, информирует сайт лиги.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    Участники совещания проанализировали все нарушения во время проведения матчей 23-го тура. Кроме того, было инициировано заочное голосование за изменения в регламенте о возобновлении, дисциплинарном регламенте и регламенте чемпионата.

    «Представители клубов проголосовали за: 1. исключение пункта 3.2.3 из регламента о возобновлении, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых игроков и 2 вратаря), чтобы клубы могли проводить игры при меньшем количестве готовых игроков; 2. изменение пункта 2 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС таким образом, чтобы за повторную неявку на матч команду не исключали из соревнований; 3. дополнение пункта 6.1 регламента о проведении чемпионата, согласно которому внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС», — сообщается в релизе.

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