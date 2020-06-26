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    «Динамо» ожидает предписания от регионального Роспотребнадзора

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    Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу ситуации с матчем 24-го тура чемпионата России «Динамо» — ЦСКА.

    «Динамо»
    «Динамо»

    Напомним, матч «Динамо» с «Краснодаром» в 23-м туре РПЛ был перенесен на 19 июля из-за вспышки коронавируса в московской команде.

    Сообщалось, что к игре против ЦСКА, которая пройдет в субботу, 27 июня, готовится молодежный состав «Динамо».

    «В течение недели игроки "Динамо" находились на изоляции на спортивной базе и ежедневно сдавали тесты, которые показывали отрицательные результаты.

    В настоящее время местный Роспотребнадзор готовит новое предписание, которое поступит в московский клуб до конца сегодняшнего дня», — сказал Прядкин пресс-службе РПЛ.

    По информации «Спорт -Экспресса», матч состоится в ранее намеченные сроки, а «Динамо», скорее всего, сыграет практически основным составом.

    Хозяева ожидают сообщения от регионального Роспотребнадзора, от которого будет зависеть решение по участию в матче некоторых игроков основы. 0

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