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    «Лацио» уступил «Аталанте»

    «Аталанта» — «Лацио»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 27-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле обыграла римский «Лацио» со счетом 3:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе «Аталанты» отличились Робин Гозенс, Руслан Малиновский и Хосе Паломино.

    За римлян гол забил Сергей Милинкович-Савич, еще один мяч стал автоголом в исполнении Мартена де Рона.

    «Аталанта» одержала пятую победу подряд, команда находится на четвертом месте в таблице Серии А.

    «Лацио» потерпел первое поражение в Серии А с сентября прошлого года, римляне занимают второе место с отставанием в четыре очка от «Ювентуса».

    Серия А. 27-й тур
    «Аталанта» — «Лацио» — 3:2 (1:2)
    Голы: де Рон, 5 — в свои ворота (0:1). Милинкович-Савич, 11 (0:2). Гозенс, 38 (1:2). Малиновский, 66 (2:2). Паломино, 80 (3:2)«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс (Кастань, 70), де Рон, Малиновский (Иличич, 77), Фройлер, Гомес, Сапата (Муриэль, 70)«Лацио»: Стракоша, Раду (Баштуш, 77), Ачерби, Габаррон, Луис Альберто (А.Андерсон, 77), Катальди (Пароло, 60), Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 55), Хони (Лукаку, 76)Предупреждения: Толой, 52. де Рон, 56. Милинкович-Савич, 72. Габаррон, 85
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