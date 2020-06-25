«Аталанта» — «Лацио»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионата Италиина своем поле обыграла римскийсо счетом 3:2.

В составе «Аталанты» отличились Робин Гозенс, Руслан Малиновский и Хосе Паломино.

За римлян гол забил Сергей Милинкович-Савич, еще один мяч стал автоголом в исполнении Мартена де Рона.

«Аталанта» одержала пятую победу подряд, команда находится на четвертом месте в таблице Серии А.

«Лацио» потерпел первое поражение в Серии А с сентября прошлого года, римляне занимают второе место с отставанием в четыре очка от «Ювентуса».