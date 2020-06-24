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    «СЭ»: Фанатам «Спартака» грозят реальные тюремные сроки

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    Представители правоохранительных органов угрожали задержанным фанатам «Спартака» и их родным реальными сроками за участие в проводах команды в Тулу на матч 23-го тура РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Фаны «Спартака»
    Фаны «Спартака»

    Болельщикам «красно-белых» могут инкриминировать 2 часть 213 статьи. А именно — хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

    Отмечается, что руководство «Спартак» обратилось к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба.

    Напомним, поклонники «Спартака» перед матчем с тульским «Арсеналом» устроили файер-шоу перед стадионом. Фанаты перегородили дорогу на несколько минут. 0

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