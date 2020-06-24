«СЭ»: Фанатам «Спартака» грозят реальные тюремные сроки

Фаны «Спартака»
globallookpress.com
Болельщикам «красно-белых» могут инкриминировать 2 часть 213 статьи. А именно — хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Отмечается, что руководство «Спартак» обратилось к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба.
Напомним, поклонники «Спартака» перед матчем с тульским «Арсеналом» устроили файер-шоу перед стадионом. Фанаты перегородили дорогу на несколько минут. 0