«Рубин» пополнил ряды 18-летним форвардом
globallookpress.com
Юный футболист перешел в статусе свободного агента. Последним его клубом был «Муром», выступающий в Олимп-ПФЛ. Также он выступал за «Крылья Советов-2» и «Зенит-2».
Кирилл Косарев — игрок «Рубина»!— «Рубин» Казань (@fcrk) June 24, 2020
Контракт нападающего рассчитан на 4 года 📃
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Добро пожаловать, Кирилл! ❤️💚
🖥 https://t.co/xGR7ByBiIc pic.twitter.com/eJknYIV4ze
Косарев — основной футболист юниорской сборной России. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.