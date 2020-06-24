«Рубин» пополнил ряды 18-летним форвардом

на официальном сайте объявил о подписание контракта с 18-летним нападающим. Соглашение рассчитано на четыре года.

Юный футболист перешел в статусе свободного агента. Последним его клубом был «Муром», выступающий в Олимп-ПФЛ. Также он выступал за «Крылья Советов-2» и «Зенит-2».

Кирилл Косарев — игрок «Рубина»!

Контракт нападающего рассчитан на 4 года 📃

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Добро пожаловать, Кирилл! ❤️💚

🖥 https://t.co/xGR7ByBiIc pic.twitter.com/eJknYIV4ze — «Рубин» Казань (@fcrk) June 24, 2020

Косарев — основной футболист юниорской сборной России. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

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