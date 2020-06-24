ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоВите надо выйти. Миф о Гончаренко развеялся после матча с «Зенитом»
  • 00:00
    • «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби
  • 23:32
    • Прядкин: Весь следующий сезон мы будем играть с ограничениями
  • 22:25
    • «Атлетико» с минимальным счетом обыграл «Леванте»
  • 19:45
    • СМИ: «Ювентус» договорился с «Барсой» о трансфере Артура за 80 млн евро
  • 17:47
    • ЦСКА оштрафован за оскорбления фанатами легионера «Зенита»
    Все новости спорта

    «Парма» на выезде разгромила «Дженоа»

    «Дженоа» — «Парма»: счет матча 1:4, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Парма Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 27-го тура чемпионата Италии «Дженоа» потерпел домашнее поражение от «Пармы» со счетом 1:4.

  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!

    В составе «Пармы» три мяча забил Андреас Корнелиус (18, 33, 53), еще один мяч оформил Деян Кулушевски (87).

    За генуэзцев отличился Яго Фальке (59 — с пенальти). В середине первого тайма защитник хозяев поля Доменико Кришито не смог реализовать пенальти.

    На данный момент «Парма» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» находится на 17-й строчке.

    В другом матче «Торино» на своем поле обыграл «Удинезе» со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил на 17-й минуте Андреа Белотти.

    «Торино» победил впервые за последние восемь туров, команда находится на 14-й строчке в таблице Серии А. «Удинезе» занимает 15-ю строчку. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 16-22 июня
  • 22/06/2020 в 20:22
    •
  • Прогноз
  • «Интер» — «Сассуоло»
  • 1.71
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Барселона» неуступчивый «Атлетик»?
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» навяжут друг другу борьбу
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Удержит ли «Реал» свое лидерство?
  • «Реал» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» выиграл у «Леванте», «Барса» примет «Атлетик», «Реал» против «Мальорки»Подробности матчей 31-го тура испанской Примеры Вчера в 22:370
  • 23:27
    • Леманн может возглавить шотландский клуб
  • 23:06
    • Бернд Лено пропустит больше месяца из-за травмы
  • 21:57
    • «Лестер» и «Брайтон» сыграли вничью
    Усман Дембеле Футбол Трансферный дайджест. 16-22 июняПерейдет ли в «Ливерпуль» хавбек «Барселоны», покинет ли «Рому» защитник, переберется ли игрок «Тоттенхэм» в Италию и другие трансферные новости последних дней 22/06/2020 в 20:220
    2.95
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 00:45
    • «Парма» на выезде разгромила «Дженоа»
  • 00:38
    • Агент: Точно знаю, что у Миранчука есть три варианта в Италии и два — в Испании
  • 00:19
    • Рублев: Испуга не было, если только небольшое смятение
    Юрген Клопп Футбол Придется еще немного подождать. «Ливерпуль» вряд ли оформит чемпионство в следующем туре«Красные» в мерсисайдском дерби сыграли вничью с «Эвертоном» 22/06/2020 в 15:520
  • 15:31
    • Джокович заразился коронавирусом
  • 15:13
    • ЦСКА продлил контракт с полузащитником
  • 07:12
    • Гвардиола: «Ман Сити» очень близок к тому, чтобы сыграть в ЛЧ в следующем сезоне
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.95
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Алавес — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Рома — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие