«Дженоа» — «Парма»: счет матча 1:4, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионата Италиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:4.

В составе «Пармы» три мяча забил Андреас Корнелиус (18, 33, 53), еще один мяч оформил Деян Кулушевски (87).

За генуэзцев отличился Яго Фальке (59 — с пенальти). В середине первого тайма защитник хозяев поля Доменико Кришито не смог реализовать пенальти.

На данный момент «Парма» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» находится на 17-й строчке.

В другом матче «Торино» на своем поле обыграл «Удинезе» со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил на 17-й минуте Андреа Белотти.

«Торино» победил впервые за последние восемь туров, команда находится на 14-й строчке в таблице Серии А. «Удинезе» занимает 15-ю строчку. 0