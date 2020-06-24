Евсеев назвал матч против «Спартака» «хорошим вызовом»

Главный тренер «Уфы»рассказал о подготовке команды к матчу со «Спартаком» в 24-м туре чемпионата России.

«Погода сегодня порадовала. Пошел дождь, и на тренировке команде хорошо дышалось. Летом в дождь тренироваться — одно удовольствие. А здесь на погоду наложилось еще хорошее настроение — когда дома берешь очки, это добавляет не только уверенности, но и радости. И то, что сезон возобновился, тоже позитивных эмоций добавило.

Подготовку к "Спартаку" начали с разбора своей игры против "Тамбова". Посмотрели, где у нас были хорошие моменты, а где не доработали. Выводы сделаны. Доволен, как команда тренируется. Занимались в хорошем режиме. Наигрывали связи и сочетания игроков.

Все готовы играть, что приятно. Матчи со "Спартаком" — всегда хороший вызов для соперника, особенно выездные. Надеюсь, и на этот раз зрители от матча удовольствие получат», — написал Евсеев на своей странице в Instagram. 0