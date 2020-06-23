Три футболиста ПСЖ переболели коронавирусом

Три футболиста и один член тренерского штаба «Пари Сен-Жермен» переболели коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба французского клуба.

«Симптомы заражения у заболевших проявились, когда они находились в изоляции, и не контактировали друг с другом. На данный момент они не являются заразными и могут возобновить занятия», — говорится в сообщении.

ПСЖ возобновит тренировки в небольших группах в четверг.

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. ПСЖ стал победителем турнира.

Также из-за коронавируса был прерван розыгрыш Лиги чемпионов, где парижский клуб продолжает выступление. 0