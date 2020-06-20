Агент Рами: После медосмотра в «Сочи» все было в порядке

Агентотреагировал на обвинения владельца, который назвал французского футболиста обманщиком

«Ротенберг сказал, что Рами скрыл травму и соврал клубу? Это невероятно… После клубного медосмотра все было в порядке. Он разорвал контракт с "Фенербахче", чтобы подписать с "Сочи".

Вы думаете, если бы Адиль был травмирован, он сделал бы так: сперва разорвал действующее соглашение, а потом уже поехал на медосмотр для подписания нового?» — сказал Руиз сайту Sport24.

https://www.livesport.ru/football/2020/06/20/rotenberg_rami/

Напомним, 34-летний Рами подписал контракт с сочинцами 22 февраля 2020 года, но не провел за клуб ни одного матча. В мае «Сочи» аннулировал его контракт. 0