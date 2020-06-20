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    Владелец «Сочи» назвал Рами обманщиком

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    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о ситуации с досрочным расторжением контракта с французским защитником Адилем Рами.

    Адиль Рами
    Адиль Рами

    «На самом деле, он скрыл травму. Когда разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть. Но оказалось, что это не так. Обманул, он обманщик, ну, бывает и так.

    Он все-таки чемпион мира, имя такое, знаете, хотелось поддержать команду, тем более нужен был в защиту маститый игрок. CAS в Лозанне? Даже не знаю. Да пусть он идет куда хочет», — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».

    Напомним, Рами перешел в «Сочи» в феврале 2020 года на правах свободного агента, но не провел ни одного матча за команду. Ранее сообщалось, что контракт с 34-летним французом был расторгнут, поскольку тот скрывал тяжелую травму колена. 0

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