ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Гранада» — «Вильярреал»Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Севильей», «Вильярреал» одолел «Гранаду»
  • 19:11
    • «Брайтон» одержал волевую победу над «Арсеналом»
  • 15:59
    • «Рубин» одержал волевую победу над «Уралом»
  • 20:48
    • Новый случай коронавируса выявлен в «Динамо»
  • 20:27
    • Игрок «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
  • 19:51
    • «Атлетик» удержал победу над «Бетисом»
    Все новости спорта

    Федун о пенальти: Что делает у нас VAR, не знаю. Это за гранью добра и зла

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Спартак Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился своими мыслями о матче с тульским «Арсеналом». «Красно-белые» выиграли со счетом 2:3.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    «Игра порадовала. В конце, конечно, чуть расслабились. А что делает у нас VAR, не знаю. Вы всё видели. Футболист "Арсенала" прыгает головой вниз, упирается в ноги нашему игроку. И судья дает пенальти. Не знаю…

    Этот эпизод пусть разбирают специалисты. Но не думаю, что кто-то внятно объяснит, почему там пенальти. Это же VAR. Вопрос не к судье, а к VAR. Наш игрок бьет по мячу, соперник ныряет, бьется головой о ногу. Это за гранью добра и зла!

    Опасений, что упустим победу, не было. Хотя в конце судья сильно старался… Соболев? Парень старается. Рад за Рассказова — забил. В целом молодцы», — приводит слова Федуна «Спорт Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пацаны вообще ребята. Герои «Ростова» и большая деревня «Сочи»
  • 13:57
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Тамбов»
  • 1.63
  • Завтра в 15:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Зенит» с карантина победой?
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сколько голов «Атлетико» забьет в домашней игре?
  • «Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Выберется ли «Борнмут» из зоны вылета?
  • «Борнмут» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Пацаны вообще ребята. Герои «Ростова» и большая деревня «Сочи»СМИ — о скандальном поединке «Сочи» с «Ростовом» 13:570
  • 18:33
    • «Спартак» с трудом обыграл «Арсенал»
  • 18:25
    • «Лейпциг» потерпел домашнее поражение от дортмундской «Боруссии»
  • 18:19
    • «Бавария» обыграла «Фрайбург»
    Бруну Фернандеш Футбол «Тоттенхэм» был неплох, но Бруну Фернандеш снова вытащил «МЮ»«Шпоры» и манкунианцы сыграли вничью в своем первом матче после возобновления АПЛ 12:580
  • Экспресс дня

  • «Ливерпуль» приблизит свое чемпионство?
  • 3.42
    •
  • 21:02
    • Рублев выиграл первый матч после длительной паузы
  • 20:30
    • Федун о пенальти: Что делает у нас VAR, не знаю. Это за гранью добра и зла
  • 20:21
    • Кавани и Менье отказались продлевать контракты с ПСЖ
    «Эштадиу да Луш» Футбол УЕФА упорядочил календарь. Лиссабон примет Лигу чемпионов, финал состоится 23 августаОба еврокубка в нынешнем сезоне завершатся в формате мини-турнира Вчера в 21:330
  • 16:38
    • «Лестер» упустил победу над «Уотфордом»
  • 15:42
    • Тульский «Арсенал» и «Спартак» объявили стартовые составы
  • 17:06
    • «Леванте» на выезде обыграл «Эспаньол»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Прогноз на матч Борнмут — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Экспресс дня 20 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сельта — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Уфа — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Белшина — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — АБ Аргир
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — Скала
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие