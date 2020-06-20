Федун о пенальти: Что делает у нас VAR, не знаю. Это за гранью добра и зла

Владелец московскогоподелился своими мыслями о матче с тульским. «Красно-белые» выиграли со счетом 2:3.

«Игра порадовала. В конце, конечно, чуть расслабились. А что делает у нас VAR, не знаю. Вы всё видели. Футболист "Арсенала" прыгает головой вниз, упирается в ноги нашему игроку. И судья дает пенальти. Не знаю…

Этот эпизод пусть разбирают специалисты. Но не думаю, что кто-то внятно объяснит, почему там пенальти. Это же VAR. Вопрос не к судье, а к VAR. Наш игрок бьет по мячу, соперник ныряет, бьется головой о ногу. Это за гранью добра и зла!

Опасений, что упустим победу, не было. Хотя в конце судья сильно старался… Соболев? Парень старается. Рад за Рассказова — забил. В целом молодцы», — приводит слова Федуна «Спорт Экспресс». 0